Sempre più 'Beautiful': Mauro Icardi con Wanda Nara a Milano, di nuovo pace?

E’ una soap infinita, come se fosse "Beautiful"… Mauro Icardi atterra a Milano con Wanda Nara e le due figlie, Francesca, 6 anni, e Isabella 5. E’ di nuovo pace tra i due? Sembrerebbe di sì.

Il calciatore del Psg è tornato a essere attivo su suo profilo social e, felice, posta una foto in compagnia della bionda 34enne e delle sue due bimbe. Poi si fa vedere, sia nelle IG Stories che sul suo profilo, nel suo buen retiro, la super villa a Novara Brienno, quella acquistata nel 2018 per 2 milioni e mezzo di euro sul Lago di Como.

La telenovela sembrerebbe avere un nuovo lieto fine. Wanda, dopo l’ennesimo strappo, così raccontano in Argentina e non solo, era tornata a Milano da sola, tra impegni di lavoro e divertimento, senza Maurito accanto. Pareva tutto finito, per sempre. Non è così: l’ex bomber dell’Inter sorprende tutti e si fa vedere sorridente accanto alla Nara. Scrive: “Ti amo”. E’ tornato il sereno. Poi condivide anche uno scatto in cui, abbigliato da gaucho, beve una bella tisana davanti al fuoco.

Solo la scorsa settimana erano circolate voci riguardanti il possibile accordo di divorzio: il giocatore 28enne avrebbe dovuto sborsare alla moglie circa 70 milioni di euro. Pareva anche che le carte per la separazione fossero già firmate. Ma arriva, come nella migliore tradizione delle soap, il colpo di scena: la rinnovata armonia della coppia, che non è scoppiata. Almeno per ora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/11/2021.