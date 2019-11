Mauro Marin incontra per la prima volta in tv il figlio Brando, un anno. Il vincitore del Grande Fratello 10 a Domenica Live abbraccia il piccolo. Con lui e il bambino c’è anche l’ex compagna, Jessica Bellei, mamma premurosa.

Mauro Marin è reduce da un periodo difficilissimo. Lo scorso settembre è stato ricoverato in psichiatria. Non è tutto: i rapporti con la sua ex non sono mai stati dei migliori, in passato si era pure rifiutato di vedere il figlio e riconoscerlo. Adesso è tutto cambiato. Il 38enne ha deciso di vedere Brando e in tv va con lui. “Mi è mancato tanto mio figlio”, sottolinea a Barbara D’Urso.

Con Jessica ora pare che le divergenze siano alle spalle. “Ho sofferto tanto per due anni perché a dicembre del 2019 sarebbero stati due anni che non vedevo più Jessica. Non dormivo la notte. Avevo bisogno di serenità. Senza mio figlio e con beghe legali è stata dura. Io sono nato con il disturbo bipolare, ci convivo”, racconta Mauro Marin.

"Lei è stata bravissima. Su questo non si può dire nulla. A me dispiace solo di non stare tutti e tre assieme. Io vado per i 40 anni. Il mio sogno è sempre stato quello di farmi una famiglia”, sottolinea ancora Marin.

Barbara D’Urso manda poi in onda un video esclusivo che racconta il primo incontro tra Mauro Marin e il figlio. Nel filmato si vede l’ex concorrente del reality che raggiunge Jessica Bellei e il bambino al parco. Marin, visibilmente commosso, prende amorevolmente in braccio Brando, poi a Jessica domanda: "Vieni su a fare la mamma, provaci almeno".

Quando si torna in studio, Mauro rimarca il suo grande dispiacere perché “tutti e tre insieme” non siano una vera famiglia. La D’Urso gli raccomanda di andare per gradi: ci vuole calma per ricostruire un rapporto. Marin si commuove ancora e ammette di voler sistemare tutto riconoscendo il figlio. “Barbara, appena si sistema tutto voglio regolarizzare la situazione con il bambino, voglio andar giù e registrarlo assieme“, dice emozionato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2019.