Ambra Angiolini è stata pizzicata a Milano con il compagno Max Allegri. Per l’attrice 41enne e l’allenatore della Juventus 51enne prove di famiglia: con la coppia anche la figlia di Ambra, Jolanda, 14 anni, e Valentina Allegri, 23. La figlia di Max non è sola, come mostrano le foto di Chi: insieme alla studentessa c’è il nuovo fidanzato, Piero Barone de Il Volo, 25 anni.

Tutti insieme appassionatamente. Ambra Angiolini e Allegri vanno sempre più d’amore e d’accordo. A rendere ancora tutto più piacevole c’è il rapporto appena nato tra la figlia di Max e Piero Barone. La ragazza ha pure una fedina in oro bianco al dito: è un regalo dell’artista?

E’ un pranzo in famiglia. Ambra Angiolini e la sua Jolanda con Allegri vengono raggiunti dalla figlia di Max, Valentina, e il nuovo fidanzato, Pietro Barone. Secondo ben informati i due si frequentano al massimo da un paio di mesi, pare che si sentano spesso telefonicamente. Valentina Allegri, star dei social, la prima settimana di agosto è stata a San Leone in Sicilia, dove Piero passa le vacanze estive, per qualche giorno.

Nel weekend Barone ha preso un aereo per Milano è l’ha raggiunta. Valentina studia all’università: i due sono stati avvistati a Parco Sempione mentre passeggiavano romantici. Sembra pure che sui social per scambiarsi ‘messaggi in codice’ quando si vogliono dedicare qualcosa, Piero e Valentina usino come emoticon un cuore nero. Dopo queste foto, sicuramente i paparazzi li terranno ancora di più d’occhio.