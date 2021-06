Max Biaggi fa festa per i 50 anni a Roma: in tv parole dolci per l'ex Pedron, sulla Atzei invece...

Max Biaggi fa festa per i 50 anni nella ‘sua’ Roma. L’ex pilota motociclistico quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike celebra il compleanno sabato 26 giugno al ristorante gourmet Aroma. Il locale offre una splendida vista sul Colosseo. Il Corsaro spegne le candeline insieme agli amici più cari. Poi, il giorno seguente, si regala una lunga intervista a Domenica In, ospite di Mara Venier. In tv riserva parole dolci all’ex Eleonora Pedron, non fa lo stesso con Bianca Atzei, invece…

Max è felice, circondato dalle persone a cui vuole più bene, sente il calore attorno a lui. Raggiunge i 50 anni ed è soddisfatto della sua vita e della sua carriera. La festa va avanti fino a tardi: tutti applaudono il suo compleanno allegri sulla terrazza panoramica del locale.

Biaggi si sente appagato. In televisione parla delle corse di cui è stato protagonista sulla due ruote, racconta pure della data che ha dato una svolta alla sua vita, il 9 giugno 2017, quando in allenamento al circuito “Il Sagittario” di Latina ebbe un grave incidente. Il centauro riportò fratture multiple e un trauma cranico. Il 18 luglio dello stesso anno a causa dello choc subito Max decise di ritirarsi dall’agonismo e di mettere fine alla storia d’amore che durava da 2 anni con Bianca Atzei.

“Dovevo rimettermi in carreggiata eliminando quelle cose che non mi avrebbero portato da nessuna parte, anche se in quel momento non sembrava la scelta giusta. Volevo ottimizzare i tempi, ci ho pensato molto in quelle giornate nella sala di rianimazione. Mi sono sentito molto solo in quel momento, perché in quella camera ero solo appunto. Sono evoluto e ho buttato tutto il mio amore sui figli”, spiega alla Venier. Non nomina neppure la cantante, non chiarisce ancora una volta il motivo di un addio così repentino.

Padre di Inés, 11 anni, e Leon 10, Max Biaggi riserva parole tenerissime a Eleonora Pedron, madre dei suoi due bambini.

“Con lei c’è un bellissimo rapporto, siamo in contatto quotidianamente in base agli impegni. Siamo bravi. Non gliel’ho mai detto ma Eleonora è brava a organizzare tutto”, sottolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/6/2021.