Maxi Lopez contro Wanda Nara, che durante la quarantena si è spostata da Parigi a Como

Maxi Lopez è una furia contro Wanda Nara. Lo sportivo si scaglia contro l’ex moglie che, in piena quarantena, si è spostata da Parigi, dove aveva raggiunto il marito, a Como. E’ andata con Mauro Icardi e i cinque figli e il suocero nella magnifica villa sul lago. Il 35enne lancia accuse pesantissime contro la bionda: “Hai portato i nostri figli nel centro dell’epidemia! Perché?”.

Maxi Lopez non ha dubbi: la sensuale 33enne mette a rischio la vita dei suoi bambini così, lo afferma senza mezzi termini. Wanda ha infranto le regole e con Icardi e il padre di quest’ultimo ha deciso di andare a Como per proseguire la quarantena in Italia. Con lei i suoi cinque bimbi, Valentino, 10 anni, Constantino, 9, e Benedicto, 7, avuti da Maxi Lopez, Francesca, 5 anni, e Isabella, 3, nate dall’amore con Maurito.

“Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”, sottolinea Maxi Lopez.

“Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”, aggiunge imbufalito.

Tra Maxi e Wanda le cose continuano ad andare malissimo. Solo pochi giorni fa l’attaccante aveva sottolineato in un altro post come l’ex moglie impedisse ai suoi ragazzi di parlare con lui, il loro papà. “Oggi è uno di quei giorni in cui si apprezzano una passeggiata con i miei bambini, con gli amici, prendere un gelato e camminare senza meta”, aveva scritto l’argentino su Instagram pubblicando una foto nostalgica in cui era ritratto con i figli. E aveva aggiunto: “Mi manca molto abbracciare e baciare i miei figli. Quindi mamma, metti le batterie e ridà loro i telefoni in modo che papà possa parlare con loro, in questi momenti della vita, dobbiamo tutti essere uniti più che mai”.

