Prima uscita pubblica per Meghan Markle, che a quattro settimane dalla nascita del primogenito Archie e dalla presentazione ufficiale del piccolo ha partecipato all’evento ‘Trooping The Colour’ a Londra. La Duchessa del Sussex ha salutato la folla festante radunatasi nel centro della città per festeggiare il compleanno della Regina Elisabetta. Sulla carrozza con lei anche il marito Harry, la cognata Kate Middleton e la suocera Camilla Parker Bowles.

La 37enne è apparsa radiante e in splendida forma, con un sorriso che rivela tutta la sua gioia per essere diventata da poco mamma. Abito blu di Givenchy e cappello firmato Noel Stewart, Meghan durante il giro in carrozza prima di raggiungere Buckingham Palace, tra una chiacchiera e l’altra con i parenti, è stata fotografatissima dai tantissimi curiosi giunti da ogni angolo del Regno Unito, ma anche dall’estero.

La Markle ha poi attirato l’attenzione anche per un dettaglio. Agli occhi più attenti non è infatti sfuggito che all’anulare sinistro di Meghan è comparso un terzo anello. Accanto all’anello di fidanzamento a quello del matrimonio che l’ha unita a Harry, 34 anni, poco più di un anno fa, è infatti comparso un nuovo gioiello che secondo gli esperti sarebbe un eternity ring. Ovvero un anello che il marito regala alla moglie in un’occasione importante per dimostrarle tutto il amore.

Inoltre negli Stati Uniti, il paese originario della Duchessa del Sussex, questo tipo di anello viene regalato sempre dal marito alla moglie in occasione della nascita di un bambino. Tutto lascia quindi pensare che sia proprio questo il caso.