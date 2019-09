La maternità di Meghan Markle è finita. La Duchessa del Sussex a 4 mesi dalla nascita del suo primo figlio, il piccolo Archie, frutto dell’amore con il Principe Harry, è apparsa radiosa in pubblico a Londra e ha scelto di indossare anche un paio di orecchini a forma di farfalla appartenuti a Lady Diana.

La 37enne ha presentato una linea di abbigliamento ‘charity’ dedicata a tutte le donne che hanno perso il lavoro e si stanno preparando a nuovi colloqui per cercare un altro impiego. Nel centro della capitale inglese, in una bella giornata di fine estate, l’ex attrice americana ha sfoggiato uno dei suoi sorrisi migliori e alcuni gioielli già visti addosso alla mamma, prematuramente scomparsa, del marito. Oltre agli orecchini, anche il bracciale scelto per l’occasione era infatti già stato di Diana Spencer.

Meghan ha poi messo una camicetta bianca realizzata dalla sua amica stilista Misha Nonoo, che ha collaborato con lei al progetto portato avanti per ‘Smart Works’, l’organizzazione di beneficenza che aiuta le donne a reinserirsi nel mondo del lavoro. Poi un paio di pantaloni blu scuro proprio della capsule collection creata da lei per l’associazione charity. A completare il look un paio di scarpe con tacco marroni, abbinate alla cinta. Nel complesso un outfit semplice ma adeguato all’occasione.

Scritto da: la Redazione il 12/9/2019.