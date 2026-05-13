Meghan Markle e Harry: fuga da fiaba a Disneyland con i figli Archie e Lilibet per celebrare il loro compleanno, foto

- La Duchessa di Sussex condivide sui social una serie di immagini della loro giornata e fa impazzire i follower
- Con loro c’è anche Doria Ragland, madre di Meghan e presenza centrale nella vita della coppia
Per un giorno niente tensioni reali o polemiche con Buckingham Palace. Solo una famiglia che passeggia tra le giostre, mano nella mano con i figli, tra cappellini di Minnie, principesse e scatti pieni di tenerezza. Meghan Markle e Harry si sono regalati una fuga da fiaba a Disneyland con i figli Archie e Lilibet. La Duchessa di Sussex condivide sui social una serie di foto della loro giornata e fa impazzire i follower.
La visita al parco, organizzata per festeggiare il settimo compleanno di Archie, il 6 maggio scorso, e anticipare quello della piccola Lilibet, che compirà cinque anni il 4 giugno, ha tutto il sapore di una mini vacanza familiare lontana dalle rigidità della royal life.
Nelle immagini pubblicate da Meghan c’è davvero tutto: Archie emozionatissimo nell’area di Star Wars, Lilibet mentre abbraccia Cenerentola e Aurora come una vera principessa, Harry con le orecchie Disney e Meghan sorridente in jeans, camicia bianca oversized e cappellino di Minnie. Un’estetica molto “California cool”, studiata ma apparentemente spontanea, ormai diventata il marchio di fabbrica dell’ex attrice 44enne.
A colpire è soprattutto l’atmosfera. Nessun evento ufficiale, nessuna posa istituzionale. Solo una famiglia che prova a vivere una normalità quasi impossibile per due persone cresciute perennemente sotto i riflettori. Con loro c’è anche Doria Ragland, madre di Meghan e presenza centrale nella vita dei Sussex. In alcune immagini si vede Mickey Mouse scherzare con lei, mentre in altre Meghan le dà un bacio sulla guancia.
Negli ultimi anni Harry e Meghan hanno cercato di proteggere moltissimo Archie e Lilibet dall’esposizione mediatica, mostrando raramente i loro volti e scegliendo con estrema attenzione cosa condividere pubblicamente. Queste nuove foto fanno rumore: raccontano una dimensione familiare rilassata, quasi normale, lontanissima dalla narrativa drammatica che spesso accompagna la Markle e il marito 41enne. Una cosa però è certa: vedere Harry, cresciuto nei palazzi reali, mentre accompagna i figli a incontrare Darth Vader e le principesse Disney è qualcosa di incredibile e anche incredibilmente tenero.