Meghan Markle e Harry: fuga da fiaba a Disneyland con i figli Archie e Lilibet per celebrare il loro compleanno, foto

La Duchessa di Sussex condivide sui social una serie di immagini della loro giornata e fa impazzire i follower

Con loro c’è anche Doria Ragland, madre di Meghan e presenza centrale nella vita della coppia

Per un giorno niente tensioni reali o polemiche con Buckingham Palace. Solo una famiglia che passeggia tra le giostre, mano nella mano con i figli, tra cappellini di Minnie, principesse e scatti pieni di tenerezza. Meghan Markle e Harry si sono regalati una fuga da fiaba a Disneyland con i figli Archie e Lilibet. La Duchessa di Sussex condivide sui social una serie di foto della loro giornata e fa impazzire i follower.

Meghan Markle e Harry: fuga da fiaba a Disneyland con i figli Archie e Lilibet per celebrare il loro compleanno

La visita al parco, organizzata per festeggiare il settimo compleanno di Archie, il 6 maggio scorso, e anticipare quello della piccola Lilibet, che compirà cinque anni il 4 giugno, ha tutto il sapore di una mini vacanza familiare lontana dalle rigidità della royal life.

La Duchessa di Sussex condivide sui social una serie di immagini della loro giornata e fa impazzire i follower

Nelle immagini pubblicate da Meghan c’è davvero tutto: Archie emozionatissimo nell’area di Star Wars, Lilibet mentre abbraccia Cenerentola e Aurora come una vera principessa, Harry con le orecchie Disney e Meghan sorridente in jeans, camicia bianca oversized e cappellino di Minnie. Un’estetica molto “California cool”, studiata ma apparentemente spontanea, ormai diventata il marchio di fabbrica dell’ex attrice 44enne.

La visita al parco è stata organizzata per festeggiare il settimo compleanno di Archie, il 6 maggio scorso, e anticipare quello della piccola Lilibet, che compirà cinque anni il 4 giugno

A colpire è soprattutto l’atmosfera. Nessun evento ufficiale, nessuna posa istituzionale. Solo una famiglia che prova a vivere una normalità quasi impossibile per due persone cresciute perennemente sotto i riflettori. Con loro c’è anche Doria Ragland, madre di Meghan e presenza centrale nella vita dei Sussex. In alcune immagini si vede Mickey Mouse scherzare con lei, mentre in altre Meghan le dà un bacio sulla guancia.

Con loro c’è anche Doria Ragland, madre di Meghan e presenza centrale nella vita della coppia

Negli ultimi anni Harry e Meghan hanno cercato di proteggere moltissimo Archie e Lilibet dall’esposizione mediatica, mostrando raramente i loro volti e scegliendo con estrema attenzione cosa condividere pubblicamente. Queste nuove foto fanno rumore: raccontano una dimensione familiare rilassata, quasi normale, lontanissima dalla narrativa drammatica che spesso accompagna la Markle e il marito 41enne. Una cosa però è certa: vedere Harry, cresciuto nei palazzi reali, mentre accompagna i figli a incontrare Darth Vader e le principesse Disney è qualcosa di incredibile e anche incredibilmente tenero.