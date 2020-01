Meghan Markle dopo quasi due mesi torna a Londra e con il principe Harry si concede il primo impegno ufficiale del 2020. In visita alla Canada House insieme al marito per rendere omaggio al Paese che li ha ospitati durante le vacanze, la Duchessa del Sussex incanta tutti con un super look. L’outfit ultra fashion dai toni caldi dell’ex attrice statunitense conquista ed è sold out in poche ore.

Ha stile e non fa nulla per celarlo. Meghan Markle è divina con un super look composto da un cappotto doppiopetto color cammello dal taglio maschile griffato Reiss. Sotto porta una gonna longuette in satin di Massimo Dutti abbinata a un dolcevita caramello sempre dello stilista. Ai piedi per la 38enne pump in velluto firmate Jimmy Choo.

Serena, sorridente, rilassata, Meghan Markle veste la sua mise con eleganza ed estrema disinvoltura. Accanto al principe Harry si concede ai fotografi, poi incontra l’alto commissario canadese, Janice Charette, per ringraziarlo personalmente per l’ospitalità mostrata dal Canada e il sostegno ricevuto durante la permanenza nel Paese.

E’ impeccabile e un perfetto esempio da imitare. Meghan Markle fa scuola con il suo super look. L’elemento forte dell’outfit è il cappotto modello Sabel, un capospalla di lunghezza midi realizzato in misto lana e naylon che, ora in saldo a 270 euro, un prezzo ragionevole, va subito esaurito. La Duchessa lo abbina a nuance ton sur ton e per questo rende al massimo. Minimal, Meghan non porta la borsa. Indossa bracciali etno-chic di Kismet by Milka e orecchini a forma di rondine di Zoraida London.

