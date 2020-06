Meghan Markle torna a farsi vedere in pubblico. La Duchessa del Sussex ha registrato un video indirizzato ai neo diplomati della scuola superiore che ha frequentato negli anni ’90. La 38enne nella clip parla di quanto sta succedendo negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, l’uomo di colore ucciso da un poliziotto senza alcun motivo. Da giorni nel paese a stelle e strisce la gente di tutte le etnie è scesa in piazza per protestare contro il trattamento che troppo spesso la polizia riserva alle minoranze.

“Quello che sta succedendo nel nostro Paese, nel nostro stato e nella nostra città, Los Angeles, è assolutamente devastante. Non ero sicura di quello che avrei potuto dirvi. Volevo dire la cosa giusta ma ero nervosa all’idea che potesse essere manipolata. Ma poi ho capito che la cosa peggiore sarebbe stata quella di non dire nulla perché la vita di George Floyd aveva importanza, ce l’avevano anche quella di Breonna Taylor, di Philando Castile, di Tamir Rice (altre persone appartenenti a minoranze etniche e uccise senza motivo dalla polizia, ndr)… e lo stesso vale per le vite di tante altre persone di cui conosciamo o di cui non conosciamo il nome”, ha detto Meghan, che due anni fa ha sposato il Principe Harry e che da alcuni mesi si è trasferita con lui e con il loro piccolo Archie proprio sulla West Coast.

Meghan, il cui padre è bianco, ma la cui madre è di colore, ha poi aggiunto: “Mi ricordo che quando avevo 15 anni un’insegnante, Ms Pollia, mi disse, ‘Ricorda sempre di mettere le necessità degli altri davanti alle tue paure’. Quella frase è rimasta sempre con me e nell’ultima settimana ci ho pensato più del solito. Quindi la prima cosa che voglio dirvi è che mi dispiace, mi dispiace che dobbiate vivere in un mondo dove c’è ancora tutto questo”.

Scritto da: la Redazione il 4/6/2020.