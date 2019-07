Meghan Markle e il principe Harry regalano le prime foto ufficiali del battesimo del figlio, Archie, che sabato 6 luglio, giorno in cui ha compiuto appena due mesi, nella cappella privata del Castello di Windsor, ha ricevuto il suo primo sacramento da Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury.

E’ stato un battesimo in forma assolutamente privata quello di Archie. Così hanno voluto i suoi genitori. Il principe Harry e Meghan Markle hanno anche scelto di mantenere top secret i nomi dei padrini e delle madrine del bambino. Grande delusione dei sudditi e dei fan dei reali sparsi nel resto del mondo, che avrebbero voluto sapere di più della cerimonia. I Duchi del Sussex hanno però regalato via social due foto ufficiali, scattate da Chris Allerton, come era stato annunciato da Buckingham Palace alla vigilia della cerimonia.

La prima delle due foto ufficiali del battesimo di Archie, a colori, è un classico ritratto di famiglia, scattato nella Green Drawing Room di Windsor. Seduti al centro della scena, felici, ci sono il principe Harry e Meghan Markle, elegantissima in Dior. E’ l’ex attrice 37enne a tenere in braccio il bimbo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, che ha gli occhietti vispi e pare somigliare tanto al suo papà.

Nello scatto c’è il nonno del bebè, il principe Carlo, insieme alla moglie, Camilla di Cornovaglia. C’è Doria Ragland, madre di Meghan, l’altra nonna, il principe William con Kate Middleton, in rosa griffato Stella McCartney. Poi, in omaggio a Lady Diana, tragicamente scomparsa, le sue sorelle, prozie del bambino, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Non c’è la regina Elisabetta II, impegnata in un altro evento programmato in precedenza. Strano, ma vero. I tabloid britannici sembrano avere le idee chiare: dietro l’assenza della sovrana ci sarebbe il disprezzo per Meghan Markle rea di aver sempre violato il protocollo reale. E stavolta, contrariata per la scelta di battezzare il bimbo a porte chiuse, avrebbe detto di no...

La seconda delle foto ufficiali è invece uno scatto in bianco e nero in cui il principe Harry e Meghan Markle esprimono tutta la loro gioia per il battesimo di Archie, il loro primo figlio. Il piccolo indossa la replica del famoso abitino Houton, quello commissionato dalla regina Victoria per la primogenita Victoria. L’originale è stato usato fino a quando, nel 2004, il tessuto ha iniziato a cedere. La sua copia è assolutamente identica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2019.