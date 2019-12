Meghan Markle e il principe Harry, la cartolina di Natale con Archie è tenerissima

Meghan Markle e il principe Harry pubblicano sui social la cartolina di Natale 2019. Lo scatto dei reali è tenerissimo con il piccolo Archie, nato il 6 maggio scorso, assoluta superstar.

Ha il piglio del seduttore nonostante abbia solo sette mesi. Archie Harrison è irresistibile nella Christmas Card che i duchi del Sussex condividono con i milioni di fan sul social poco prima della Vigilia di Natale direttamente dal Canada, dove si sono ‘rifugiati’, accolti da amici e dal primo ministro Justin Trudeau.

“Buon Natale dalla nostra famiglia alla vostra”, scrivono Meghan Markle e il principe Harry. Lo scatto in bianco e nero vede la coppia alle spalle di Archie, che ha il faccione sorridente in primo piano: lo sguardo visto e birichino dei bambino manda i brodo di giuggiole i tanti follower che già lo amano pazzamente.

Meghan e Harry con il loro piccolino sono in vacanza in Canada da sei settimane. Molto probabilmente sono ospiti dell’amica dell’ex attrice statunitense, Jessica Mulroney. La celebre coppia non sarà presente a Sandringham per Natale dove si riunirà la Royal Family. La loro decisione ha fatto molto discutere e i gossip intorno ai dissapori che ci sarebbero tra i reali in famiglia non accennano a placarsi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/12/2019.