La duchessa del Sussex condivide due immagini sul social per celebrare il compleanno della bimba

Accompagna gli scatti con una dedica semplice, ma piena d’amore per la secondogenita

Una bambina dai capelli rossi, un prato verde, le braccia protettive di mamma e papà e una dedica che arriva dritta al cuore. Meghan Markle e il principe Harry celebrano così il compleanno della loro amata Lilibet Diana, condividendo sui social dolcissime foto per i 5 anni della piccola di casa.

Meghan Markle e il principe Harry in festa per Lilibet: le dolcissime foto per i 5 anni della piccola

Per l'occasione la duchessa di Sussex, 44 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenerissimo post dedicato alla figlia, accompagnato da parole semplici e piene d'amore: "La nostra ragazza dei sogni. Buon quinto compleanno, Lili".

Nella prima delle due immagini postate, Lilibet appare tra le braccia del principe Harry, 41 anni, mentre Meghan sorride accanto a loro. Un ritratto che racconta tutta la complicità di una famiglia che negli ultimi anni ha scelto di costruire la propria felicità lontano dagli obblighi della Corona britannica.

Nel secondo scatto, invece, la festeggiata è immortalata da sola. A piedi nudi sull'erba, immersa nella natura, serena e spensierata. Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021 in California, porta nel suo nome un doppio omaggio alle donne più importanti della famiglia reale. "Lilibet" era infatti il soprannome affettuoso della regina Elisabetta II, mentre "Diana" ricorda naturalmente l'indimenticata principessa del Galles, madre di Harry.

La duchessa del Sussex condivide due immagini sul social per celebrare il compleanno della bimba. Accompagna gli scatti con una dedica semplice, ma piena d’amore per la secondogenita

La bambina cresce negli Usa insieme al fratello maggiore Archie, che ha compiuto 7 anni. I due vivono con i genitori a Montecito, l'esclusiva località della California diventata il rifugio dorato dei Sussex dopo l'addio alla Royal Family.

Negli ultimi mesi Meghan ha più volte raccontato quanto la maternità rappresenti il centro della sua esistenza. Tra nuovi progetti imprenditoriali, podcast e iniziative professionali, l'ex attrice di Suits non perde occasione per sottolineare che la sua priorità resta la famiglia. Anche Harry, dal canto suo, ha spesso ribadito quanto desiderasse offrire ai figli un'infanzia diversa dalla propria, lontana dalla pressione costante dei riflettori.