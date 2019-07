Meghan Markle, 37 anni, e il Principe Harry, 34, sono apparsi sorridenti alla partita di baseball che si è disputata a Londra tra i Boston Red Sox e i New York Yankees. I Duchi di Sussex sono stati fotografati mano nella mano. Sguardi complici e tanta affinità per i due neo-genitori del piccolo Archie, nato lo scorso 6 maggio. La coppia molto presto celebrerà il battesimo del primogenito anche se la data è ancora top secret.

Meghan Markle e il Principe Harry, in attesa del battesimo del piccolo Archie, non si sono voluti perdere la partita di baseball disputata per supportare l'Invictus Games Foundation, fondazione di cui Harry è presidente. Meghan per l'occasione ha indossato un elegante abito blu ed è apparsa in forma smagliante a poco meno di due mesi dal parto. Look casual con polo blu per il marito. La coppia ha anche ricevuto dei simpatici regali per il figlio: due body, uno per squadra, personalizzati con il suo nome.

La prossima uscita ufficiale di Meghan e Harry sarà in occasione del battesimo di Archie. Secondo alcune indiscrezioni la cerimonia dovrebbe avere lugo tra pochi giorni, i primi di luglio. Ma al momento vige ancora il massimo riserbo sull'evento reale. Intanto i due coniugi alla partita di baseball sono apparsi innamorati e felici.



























Scritto da: Francesca Romana Domenici il 1/7/2019.