Meghan Markle brilla sul red carpet con il principe Harry. La duchessa del Sussex torna mondana con il marito a poco più di due mesi dal parto per la premiere a Londra del reboot Disney “The Lion King”.

Meghan Markle sul red carpet della premiere di “The Lion King” a Londra, mano nella mano con il principe Harry, è impeccabile con il suo look ‘very chic’: indossa un abito nero Jason Wu, porta la clutch Gucci e ai piedi ha scarpe con tacchi a spillo firmate Acquazzurra. L’ex attrice statunitense si riprende la scena ed è adorabile.

La serata è charity, Meghan Markle decide così di mettere fine al congedo maternità. A pochi giorni dall’aver dato alla luce il piccolo Archie, lo scorso 6 maggio, si prende i riflettori con il principe Harry. I fondi raccolti per la premiere di “The Lion King" a Londra serviranno per una nuova campagna per la difesa dei leoni africani: l’evento, infatti, sancisce la partnership tra Walt Disney e la campagna Protect the Pride.

Sfilano come due divi consumati Meghan e Harry, disinvolto e fascinoso in smoking classico. Ad accogliere la coppia ci sono Sir Elton John, Pharell Williams e Beyoncé con il marito Jay-Z. La popstar americana, che nel film presta la voce a Nala, abbraccia calorosamente la 37enne, che più volte a dimostrato di ammirare moltissimo. La serata è fantastica e i duchi dimostrano ancora una volta di avere un occhio di riguardo per l’Africa, dove in autunno partiranno per un tour con il loro figlioletto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/7/2019.