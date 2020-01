Meghan Markle ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo l’annuncio della settimana scorsa, che ha fatto esplodere una vera e propria bomba all’interno della famiglia reale britannica. La 38enne si è presentata a sorpresa in un centro per le donne di Vancouver, in Canada, dove ha incontrato diverse persone per parlare di alcuni temi legati al mondo femminile. E’ stato lo stesso centro a pubblicare la foto che ritrae la Duchessa insieme ad altre donne. Accompagnando lo scatto, è stato scritto sul social dal ‘Downtown Eastside Women’s Centre’: “Guardate con chi abbiamo preso oggi il the! La Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ci è venuta a trovare per discutere delle problematiche che riguardano le donne nella nostra comunità”.

Mentre Meghan inizia ad adattarsi alla sua nuova vita in Canada, il marito Harry è ancora nel Regno Unito, lontano non solo da lei ma anche da loro figlio Archie, che ha meno di un anno. Il secondogenito di Lady Diana è rimasto a “trattare” con il resto della famiglia reale, che non sembra troppo felice per la scelta del Principe di allontanarsi dalla piovosa Londra. Nelle ultime ore però la Regina ha cercato di gettare acqua sul fuoco, spiegando di voler aiutare il nipote a realizzare i suoi desideri. “Siamo tutti pronti a supportare il desiderio di Harry e Meghan di crearsi una nuova vita”, ha fatto sapere Elisabetta dopo aver incontrato Harry insieme al figlio Carlo e all’altro nipote William.

Scritto da: la Redazione il 15/1/2020.