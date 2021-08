Meghan Markle riappare in un video per i 40 anni, spunta anche Harry

Ha compiuto 40 anni lo scorso 4 agosto. Meghan Markle è riapparsa pubblicamente in video in occasione del compleanno. Lo ha fatto con una clip pubblicata sul sito della sua fondazione Archewell. Si tratta di una chiacchierata divertente con l’attrice Melissa McCarthy, in cui viene annunciato il progetto 40x40. Ovvero 40 amiche di Meghan, probabilmente personaggi noti ed esponenti del mondo dell’imprenditoria, metteranno a disposizione 40 minuti per fare da mentori ad altrettante donne che hanno perso il lavoro durante la pandemia e aiutarle così a reinserirsi nel mondo del lavoro.

Nel video Meghan è apparsa vestita con un completo total white. Il sorriso è lo stesso, splendido di sempre. E anche la forma fisica, per quel che si vede (l’ex attrice è sempre seduta) è in gran forma, nonostante abbia partorito appena 2 mesi fa. La Duchessa del Sussex, che insieme al marito Harry ha abbandonato la grigia Londra per una nuova vita sotto il sole della California, ha mostrato così anche un angolo della sua casa a Montecito, vicino Santa Barbara.

Alla fine della clip è poi apparso lo stesso Harry. Il 36enne si è intromesso nel video attraverso la finestra. Lo si può vedere mentre fa il giocoliere con alcune palline. La coppia sta vivendo un momento di grande felicità dopo l’arrivo al mondo della secondogenita, nata a 2 anni di distanza da Archie.

Scritto da: la Redazione il 5/8/2021.