Meghan Markle potrebbe avere una propria rubrica fissa su ‘Vogue’. La Duchessa del Sussex starebbe trattando direttamente con Anna Wintour, che la vorrebbe fortemente tra le autrici della sua rivista. Oltre che nell’edizione americana della bibbia della moda, la rubrica sarebbe stampata anche su quella britannica.

A raccontare come stanno le cose è stata una fonte al Daily Mail: “Lo spazio che avrebbe su Vogue non sarebbe solo un modo per mostrarsi, al contrario Meghan vorrebbe una piattaforma per fare la differenza. Già adesso sta lavorando con Vogue alla realizzazione di articoli su alcune delle cause che porta avanti con la sua associazione di beneficenza, e questa cosa potrebbe diventare una rubrica vera e propria”.

Anna Wintour è una grande fan della moglie del Principe Harry e nei mesi scorsi ha lodato in più occasioni lo stile scelto dall’ex attrice durante la sua gravidanza. “Sono rimasta molto colpita da come Meghan Markle si è vestita durante la sua gravidanza”, aveva fatto sapere la Wintour, famosa per i suoi giudizi taglienti in fatto di moda.

Scritto da: la Redazione il 9/7/2019.