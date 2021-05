Meghan Markle ha scritto un libro: titolo e quando esce

Meghan Markle: da attrice a scrittrice. La Duchessa del Sussex ha annunciato che tra poche settimane uscirà la sua prima fatica letteraria. La 39enne ha finito ‘The Bench’, un testo che racconta la storia del legame tra un padre e suo figlio. L’ispirazione le è venuta pensando al rapporto che c’è tra il Principe Harry e il piccolo Archie, che tra pochi giorni compirà 2 anni. La data di uscita dell’opera, che è stata illustrata grazie all’artista Christian Robinson, è il prossimo 8 giugno.

In un comunicato stampa Meghan ha fatto sapere: “The Bench era inizialmente una poesia che avevo scritto per mio marito il giorno della Festa del Papà, il mese dopo la nascita di Archie. La poesia è diventata questa storia. Christian ha rappresentato tutto con acquerelli eteri che catturano il calore, la gioia e l’agio di una relazione tra padre e figlio. Questa rappresentazione è particolarmente importante per me e ho lavorato molto con Christian per mostrare questo legame speciale attraverso una lente inclusiva”.

La stessa responsabile della casa editrice che lancerà il libro sul mercato, Mallory Loehr, è entusiasta del progetto e ha dichiarato che si tratta di un testo destinato a rimanere nel tempo, un classico che sarà letto “per molte generazioni a venire”.

Scritto da: la Redazione il 5/5/2021.