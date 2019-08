Meghan Markle diventa stilista per beneficenza. L’ex attrice statunitense lancia la sua prima linea di abbigliamento, una capsule collection di workwear creata insieme all’amica designer Misha Nonoo: tutto a fin di bene. La 37enne in questo modo aiuterà le donne inglesi disoccupate.

Sempre sensibile ai temi sociali, Meghan Markle si lancia nella moda da stilista e firma una collezione di abiti, che illustra nel numero di settembre di British Vogue, curato personalmente da lei come ‘guest editor’. La linea di abbigliamento della Duchessa del Sussex sarà distribuita presso i rivenditori inglesi Marks & Spencer, John Lewis e Jigsaw, probabilmente entro al fine dell’anno.

Il progetto è totalmente benefico. La collezione è dedicata all’abbigliamento da lavoro, per ogni abito firmato da Meghan Markle venduto ne verrà donato un altro in beneficenza a Smart Works, associazione che aiuta le donne disoccupate a trovare un nuovo lavoro di cui la moglie del principe Harry è madrina, donando loro un look adatto per i colloqui.

“Quando entri in uno spazio di Smart Works ti imbatti in moltissimi vestiti, borse e scarpe - spiega Meghan alla rivista - A volte, tuttavia, c’è un grande miscuglio di dimensioni e colori non corrispondenti, e non ci sono mai le giuste taglie. Per questo mi è venuta in mente l’idea di progettare una capsule collection di abiti più classici per un guardaroba da lavoro. Per ogni articolo acquistato da una cliente, uno verrà donato in beneficenza alle donne inglesi che ne hanno bisogno. Questo non solo ci permette di essere parte della vicenda nella storia, ma ci ricorda che ci siamo dentro insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/8/2019.