Mel B sa quanto è importante proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili, di cui la più pericolosa è sicuramente l’HIV, un virus che si trasmette attraverso l’attività sessuale e che non ha alcuna cura. Chi viene infettato (basta anche un solo rapporto) se lo porterà dietro per sempre e dovrà prendere tutti i giorni molti farmaci a vita e andare in ospedale spessissimo per monitorare lo stato di avanzamento della malattia, che può rivelarsi mortale. Prevenire è molto meglio che curare, mai come in questo caso.

E visto che è impossibile riconoscere una persona sana da una malata, prima di avere rapporti sessuali la Spice Girl porta i suoi partner a fare il test. “Penso che sia importante avere questo tipo di conversazioni prima di andare a letto con qualcuno. Io lo faccio. Quando frequento qualcuno e capisco che c’è intesa, dico: ‘Andiamo insieme a farci le analisi e togliamoci questo dubbio’”, ha spiegato.

Dopo la fine del matrimonio con Stephen Belfanote, Mel non ha ancora ritrovato l’amore. Le capita di uscire con diversi uomini, ma non fa mai sesso pericoloso. Solo protetto. “Sono single, ho sempre dei preservativi nella mia borsa. Voglio dire, non sempre, ma ce li ho se so che potrebbero essere utili…”, ha aggiunto. Inoltre la cantante inglese ha parlato dell’argomento anche con sua figlia adolescente Phoenix, che ha 18 anni. L’ha sensibilizzata sul tema proprio perché a quell’età si rischia di fare sciocchezze i cui danni si pagano per il resto della vita…

Scritto da: la Redazione il 10/12/2019.