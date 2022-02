Melissa Satta festeggia i 36 anni insieme alle sue più care amiche: foto

Melissa Satta festeggia i 36 anni, compiuti il 7 febbraio, insieme alle sue più care amiche. La showgirl per il compleanno si regala un pranzo gourmet da Zelo, elegante ristorante all’interno del Four Season Hotel. Al lunch la tavolata è di sole donne: si gustano le portate, si brinda in allegria e al momento della torta si applaude. L’ex velina è raggiante e bellissima con il suo nuovo look con la frangetta.

Alla festa di Melissa Satta ci sono tanti volti vip, tra le invitate Marica Pellegrinelli, Juliana Moreira, Federica Fontana. Anche Cristiana Corradi, sorella di Bernardo, organizzatrice di eventi, non buca l’appuntamento, come pure Valentina Micchetti.

Tutte partecipano al party dell’ex velina, che per l’occasione ha voluto accanto a sé anche la sua ex compagna di bancone a Striscia la Notizia, Thais Wiggers.

La bionda brasiliana dedica parole dolcissime alla festeggiata. Postando una foto con Melissa scrive: “Come ti ho detto oggi cara amica, le persone le vedi con il passare del tempo… E guarda un po’, più passa il tempo più ti ammiro e ti apprezzo. Tanti auguri di buon compleanno, che sia un nuovo anno pieno di realizzazioni e felicità, perché lo meriti!!”.

E’ un pranzo super casual: la Satta indossa una camicia a quadri e jeans, anche le altre invitate hanno outifit sportivi, all’insegna della comodità.

Melissa Satta si sente benissimo circondata dall’affetto delle persone a lei più care. Appagata professionalmente, vive serena grazie all’amore del figlio Maddox, 7 anni, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, e a quello del suo nuovo fidanzato, Mattia Rivetti, con il quale progetta un futuro insieme, come dichiarato recentemente in tv.

Scritto da: la Redazione il 9/2/2022.