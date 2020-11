Melissa Satta, albero di Natale già fatto con Maddox: ma Boateng dov'è?

Melissa Satta è in pieno clima festivo insieme al figlio: l’albero di Natale è già fatto con Maddox e tutto è pronto a casa sua a Milano. Ma Boateng dov’è?

Dopo i quindici giorni trascorsi in casa causa Covid, Melissa è tornata alla vita di tutti i giorni. Maddox, pure lui contagiato dal virus e poi guarito, aiuta la mamma a decorare l’abete. Il weekend è dedicato agli addobbi per ornare l’appartamento e farsi contagiare con molto anticipo dall’atmosfera delle festività. La Satta sorride e si regala anche uno scatto in cui, con il volto acqua e sapone, indossa il cerchietto da renna.

VIDEO

Le corna scatenano l'ironia dei follower. "Ottimo accessorio, ti donano”, commenta un fan. La risposta di Melissa spiazza tutti. L’ex velina replica con una emoticon in cui una faccina ride di gusto. La sua autoironia conquista l’utente. Un altro fan, colpito dalla sua bellezza, sempre a proposito delle ‘corna’, scrive: "Nel caso non capiamo come sia possibile... Ma dico io, ma come”. Il riferimento a Boateng sembrerebbe evidente…

Melissa Satta si gode il suo tempo con Maddox, ma del marito non parla più, anche nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo l’isolamento da Covid e la successiva guarigione, non dice nulla di lui. Sul quotidiano si legge: “Il marito Kevin Prince Boateng, attaccante del Monza Calcio, è risultato negativo e si è tenuto a distanza dalla famiglia”.

E’ da tempo che i due non condividono scatti in coppia e anche durante l’addobbo dell’albero di Natale, dello sportivo non c’è traccia. Mantengono la privacy, come hanno fatto pure in passato. Ma il ritorno di fiamma celebrato in estate sembrerebbe essere ormai solo un ricordo.

Scritto da: La Redazione il 23/11/2020.