Melissa Satta, Boateng va al Besiktas, in Turchia, lei stavolta approva: è dalla sua parte

Melissa Satta si ritrova ancora una volta a fare la pendolare per amore. Boateng dice addio alla Fiorentina: ora è un giocatore del Besiktas. E’ volato in Turchia: il trasferimento del calciatore è avvenuto nelle ultime ore di calciomercato, venerdì 31 gennaio. Forse era tutto inaspettato, ma Kevin Prince non ha potuto dire di no, la showgirl nelle sue IG Stories commenta il saluto repentino alla squadra toscana.

Si sono riavvicinati, ora sono nuovamente una coppia. Melissa Satta stavolta appoggia totalmente Boateng che ha accettato di andare in Turchia, al Besiktas: è dalla sua parte. Lo fa capire chiaramente nel post che condivide con i fan nelle storie di Instagram.

“Non sempre le cose vanno come vorremmo… ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni. Spesso non serve dare delle colpe e puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta. Sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti NO…. pronti per una nuova avventura… non è semplice, ma le cose semplici non ci sono mai piaciute!!!“, scrive la bella ex velina 33enne.

Boateng già si allena in Turchia con la maglia del Besiktas addosso, Melissa è a Milano da sola con il figlio di 5 anni Maddox. Ancora una volta la lontananza metterà alla prova l’unione con il 32enne: stavolta la crisi è alle spalle. La Satta mostra i muscoli e tanta calma: fa l’in bocca al lupo al suo amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2020.