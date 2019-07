Probabilmente la crisi vissuta nell’ultimo anno da Melissa Satta e Kevin Prince Boateng era stata scatenata dal trasferimento del calciatore in Spagna, approdato a Barcellona in prestito dal Sassuolo. La showgirl non deve aver preso benissimo la decisione del 32enne di volare in Catalogna e la coppia era scoppiata. Negli ultimi due mesi, però, c’è stato un riavvicinamento, che sembra essersi trasformato di nuovo in amore dopo che lui ha rifiutato di lasciare l’Italia e la sua famiglia per andare a giocare con l’Eintracht, squadra di Francoforte.

Kevin ha invece accettato l’offerta della Fiorentina e per la prossima stagione vestirà la maglia viola. Per la gioia di Melissa, con cui è sposato dal giugno del 2016 e con cui ha avuto il piccolo Maddox, 5 anni. Ora i due dopo le turbolenze dello scorso inverno (Melissa a inizio maggio aveva anche confermato di essersi separata dal marito) sembrano essere tornati davvero sereni e anche sui social si mostrano nuovamente felici in coppia. Il matrimonio è salvo.

Scritto da: la Redazione il 30/7/2019.