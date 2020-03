Melissa Satta e Kevin Prince Boateng dalla quarantena nel loro hotel di lusso in Turchia si sono divertiti a scattarsi un selfie prima di andare a dormire, in pigiama. L’ex velina 34enne e il calciatore 33enne si trovano in Turchia, dove lui gioca da qualche mese. Pubblicando una foto in cui appare davanti allo specchio insieme a Prince poco prima di coricarsi, Melissa ha scritto semplicemente: “Goodnight”. Nello scatto si può vedere il look che i due utilizzano per infilarsi sotto le coperte. Kevin, che ama i brand di lusso, ha un paio di pantaloni da casa di Gucci.

Recentemente Melissa è voluta intervenire sul social per spiegare di non essere “scappata” da Milano a causa della pandemia da Coronavirus, cosa di cui è stata accusata da alcuni utenti. Era volata ad Instabul poco prima del lockdown per andare a trovare con il figlio Maddox, di 5 anni, suo marito, sposato nel 2016. Ed è rimasta lì per non dividere la famiglia in questo periodo difficile. “Leggo commenti del tipo: ‘Facile fare una valigia e scappare dall’Italia in Turchia’. Cari signori io non sono scappata dall’Italia. Io ho fatto una valigia che doveva essere di una settimana, ho preso mio figlio e siamo venuti a trovare mio marito e il papà di mio figlio qui a Istanbul dove lui lavora”, ha fatto sapere.

“Sarei dovuta tornare in Italia dopo 7 giorni, purtroppo la situazione si è aggravata e i voli sono stati sospesi. Le scuole erano chiuse. Abbiamo dovuto fare una scelta e quindi abbiamo detto: ‘Teniamo la famiglia unita e stiamo insieme’. Ma è veramente triste che in un momento così difficile, in cui dovremmo essere tutti uniti, si leggano commenti così stupidi”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 31/3/2020.