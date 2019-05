Melissa Satta ancora una volta a Cannes: brilla al gala dell’AmfAR. Dopo il red carpet sulla Croisette, la showgirl fa passerella anche a uno degli eventi mondani più attesi dell’anno

All’AmfAR a Cannes sul red carpet è in total black Melissa Satta

Abito nero in tulle di Alberta Ferretti per l’ex velina 33enne

Melissa Satta torna ancora una volta sotto i riflettori a Cannes: sfila sul tappeto rosso del prestigiosissimo gala dell’AmfAR, il tradizionale evento mondiale di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca delle cure per sconfiggere l’Aids. Scollatura mozzafiato e fisico scolpito. Melissa Satta stavolta a Cannes per l’AmfAR sceglie un outfit total black: la showgirl 33enne è meravigliosa con indosso l’abito di tulle nero con gonna lunga fino ai piedi e corpetto strizzato firmato da Alberta Ferretti e abbinato a preziosissimi gioielli Chopard. Melissa Satta, sensuale e conturbante, conquista la passerella all’AmfAR a Cannes. Il suo look la rende irresistibile. I capelli sono sciolti, portati con la riga in mezzo. Il make-up è impeccabile e sottolinea lo sguardo dell’ex velina e le labbra, rosso fuoco. Davanti ai media Melissa Satta sfila sicura, poi condivide sul social alcune Stories che la vedono protagonista all’evento: emozionata e contenta, si gode il momento mondano. Da single, si lascia osservare dal numeroso popolo di follower che la segue e si prende un infinità di complimenti.

