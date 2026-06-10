La showgirl 40enne e il rampollo 29enne viaggiano sulla celebre auto numero 1000

E’ la vettura apripista che da tradizione apre il convoglio: arriveranno a Roma

Non solo una delle coppie più affiatate del jet set italiano, ma anche una squadra perfetta quando si tratta di motori. Melissa Satta e Carlo Beretta hanno dato il via alla loro nuova avventura alla Mille Miglia 2026. L'ex velina, 40 anni, e l'imprenditore 29enne questa mattina sono partiti da Padova a bordo della celebre auto numero 1000, la prestigiosa vettura apripista che da tradizione apre il convoglio della Freccia Rossa e ospita vip, personaggi illustri e ospiti speciali dell'evento.

Melissa Satta e Carlo Beretta vivono un amore a tutta velocità: insieme alla Mille Miglia 2026 sulla vettura dei vip

Nelle sue Storie Instagram Melissa si mostra raggiante accanto al compagno. Tra video, sorrisi e immagini rubate prima della partenza, la showgirl racconta l'entusiasmo per questa esperienza condivisa con Carlo, con cui fa coppia fissa dalla primavera del 2024.

Per entrambi, del resto, il richiamo dei motori non è una novità. Già nel 2024 avevano partecipato insieme alla Coppa Mazzotti, dimostrando grande sintonia anche nelle competizioni automobilistiche. E se per Melissa si tratta di un ritorno nel mondo della Mille Miglia, nel 2021 aveva guidato la Pink Car solidale a sostegno della ricerca contro i tumori, Carlo può ormai essere considerato un veterano della manifestazione. Nel 2023 aveva infatti preso parte alla corsa come copilota del padre Franco Gussalli Beretta.

La showgirl 40enne e il rampollo 29enne viaggiano sulla celebre auto numero 1000

Quest'anno, però, la partecipazione ha un sapore ancora più speciale. Dopo la partenza da Padova, tappa a Ferrara e Modena, per poi proseguire verso Montecatini Terme. Poi sarà la volta della spettacolare discesa verso Roma, con l'arrivo sulla storica pedana di via Veneto, uno dei momenti più glamour e attesi dell'intera manifestazione.

E’ la vettura apripista che da tradizione apre il convoglio: dopo varie tappe arriveranno a Roma

Melissa e Carlo sembrano più innamorati che mai. Lei, mamma di Maddox, 12 anni, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, appare serena e felice accanto al compagno, che ormai da oltre due anni è una presenza stabile nella sua vita. Look impeccabili, sorrisi complici e la magia senza tempo della Mille Miglia fanno da sfondo a quello che sembra essere molto più di un semplice viaggio.