Melissa Satta, cena di compleanno con tutte donne per i 34 anni: videochiamata con Boateng

Melissa Satta ha festeggiato i 34 anni, che compie oggi, 7 febbraio, con una cena di compleanno al ristorante giapponese a Milano a cui ha invitato tutte donne, o quasi. Il marito non c’è, è in Turchia, ora un calciatore del Besiktas, ma non l’ha fatta sentire sola: durante la cena, al momento della torta e delle candeline da spegnere, allo scoccare della mezzanotte ieri sera, è arrivata la videochiamata di Boateng.

Tanti brindisi e risate per Melissa Satta, euforica insieme alle amiche più care per il suo compleanno e una cena gustosa da assaporare allegramente con le sue ospiti. Sedute intorno al tavolo con lei le donne a cui è più legata.

Tra le invitate alla cena di compleanno per i 34 anni di Melissa Satta, Thais Wiggers, sua collega a "Striscia la notizia" dal 2005 al 2007, Giorgia Palmas, Maddalena Corvaglia, Simona Salvemini, Marica Pellegrinelli, Alessandra Grillo, Cristiana Corradi, Arianna Alessi e Federica Fontana.

Per Melissa tanto calore e risate. Con le amiche la showgirl si è scatenata, grazie anche alla musica in sottofondo nel locale.

Poi è arrivato il momento di spegnere le candeline sulla sua magnifica torta a forma di M. In quell’istante il telefono è squillato: Kevin Prince Boateng ha festeggiato insieme alla moglie grazie a una videochiamata.

Lo sportivo non ha di certo dimenticato il regalo per la sua bella, mamma di Maddox, 5 anni. Le ha fatto recapitare una preziosa valigetta in pelle.

La Satta l’ha aperta davanti a tutti e dentro ha trovato due scatole contenenti preziosi: Boateng non bada a spese per far felice la sua donna.

