Era la fine dello scorso anno quando i pettegolezzi sulla fine del matrimonio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avevano iniziato a farsi più insistenti. Oggi, dopo oltre cinque mesi, l’ex velina ha per la prima volta confermato di essere tornata single. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia per il settimanale ‘Chi’.

Melly, come la chiamano le amiche, ha anche spiegato di essere riuscita a costruire un nuovo equilibrio familiare con il centrocampista del Barcelona. “Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi sì, siamo in serenità. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio”, ha spiegato.

Poi la showgirl, in questi giorni si trova a Dubai per trascorrere una vacanza con gli zii e i cuginetti del figlio Maddox, 5 anni, ha spiegato di non stare pensando alla possibilità di trovare un nuovo compagno. “Non ho voglia di innamorarmi di nuovo. Amo mio figlio e, ripeto, mi sento, per la prima volta, fidanzata con me stessa”, ha concluso.