Melissa Satta parla del suo programma alimentare, quello che le è stato dato dal dottor Sacha Sorrentino, e ai follower chiarisce che la sua dieta è per allenarsi meglio e avere più energie, non per ingrassare. La bella 34enne, sempre attenta nel parlare di argomenti delicati, costante negli allenamenti e in forma top, chiarisce: “E’ per aiutare il muscolo a crescere meglio”.

“Parlare di diete è molto delicato… Io ho raccontato ciò che in questo momento sto facendo per stare meglio con me stessa - sottolinea la bella Melissa Satta - Dieta non vuol dire sempre dimagrire, ma neanche ingrassare… Sto facendo una dieta che mi permetta di allenarmi meglio, avere più energie e per aiutare il muscolo a crescere meglio”.

“La mia dieta non consiste nel non mangiare, ma semplicemente riordinare ciò che mangi in una maniera sana e organizzata associando cibi giusti tra di loro”, precisa ancora l’ex velina. “Sono sempre stata attenta a parlare di diete e non ho mai fatto o supportato diete dimagranti o per prendere peso…solo un medico specialista può consigliare o parlare di questo”, specifica la moglie di Boateng e mamma sempre presente dell’adorabile Maddox.

Melissa ha illustrato con grande dovizia di particolari il nuovo programma dietetico nelle sue IG Stories. Ha semplicemente deciso di riorganizzare la sua giornata alimentare con un regime equilibrato che l’aiuti a mangiare bene e ad evidenziare la muscolatura tonica: è basato su cinque pasti al giorno, tre principali e due spuntini, differenziati tra i giorni in cui si allena e quelli di riposo.

