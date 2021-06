Melissa Satta con il figlio in vacanza in Sardegna, Boateng, invece, si trasferisce a Berlino

Melissa Satta, dopo gli impegni legati alla Fashion Week milanese, vola in vacanza in Sardegna con il figlio Maddox. La showgirl 35enne si rilassa insieme al piccolo di 7 anni nella sua isola, dove ritrova l’amatissima famiglia. L’ex marito Kevin Prince Boateng, invece, si trasferisce a Berlino. Il centrocampista 34enne torna nuovamente in Germania: ha firmato un contratto con l’Hertha.

Melissa è felice al mare con il figlio, che gioca in spiaggia. Trascorre moltissimo tempo insieme a lui, senza dimenticare, però, l’allenamento per essere al top della forma e lo sport: la Satta adora il tennis e si concede qualche ora per uno scambio sulla terra rossa anche in Sardegna.

I rapporti con Boateng sono sereni, adesso, però, il giocatore dovrà abituarsi a vivere il legame con Maddox da lontano, l’ex di Milan, Sassuolo e Monza ha accettato di lasciare l’Italia e tornare ufficialmente nel club in cui è cresciuto, l’Hertha Berlino, dopo 14 anni.

Kevin Prince ha girato l'Europa tra Inghilterra, Italia, Spagna e Turchia, adesso è nuovamente nella società con cui ha debuttato in Bundesliga. Non ci sarà il fratello Jerome, pure lui cercato dal club: non è riuscito a trovare l'accordo con la squadra.

La Satta osserva la vita di Boateng da lontano. Inaugura la sua estate vicina a Maddox: è contenta del suo quotidiano. Desidera solo il meglio per tutti, basta che ci sia tanto rispetto e regni l’armonia.

Scritto da: La Redazione il 24/6/2021.