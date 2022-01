Melissa Satta finalmente ufficializza il suo nuovo amore: foto

Dopo mesi di relazione finalmente Melissa Satta ha deciso di ufficializzare il suo nuovo amore. L’ex velina ha pubblicato su Instagram alcune foto con Mattia Rivetti. I due hanno trascorso Capodanno in montagna e si trovano ancora tra le vette delle Alpi per una vacanza in bianco. La 35enne, mamma di Maddox, avuto 7 anni fa insieme all’ormai ex marito Kevin Prince Boateng, sembra davvero molto innamorata. In uno scatto Mattia le dà un tenero bacio sulla guancia mentre l’avvolge in un caloroso abbraccio.

Rivetti è un imprenditore nel campo della moda e viene da una famiglia con una lunga storia (ed enormi successi anche economici) nel settore. Anche lui sembra davvero molto preso dalla relazione con la bellissima sarda nata negli Stati Uniti.

Nel frattempo anche Boateng, che è stato sposato con Melissa tra il 2016 e il 2020, ha ritrovato l’amore. Da settimane ormai l’ex calciatore pubblica sul social molte foto con la giovane Valentina Fradegrada, influencer di Bergamo di 31 anni.

Scritto da: la Redazione il 2/1/2022.