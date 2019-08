Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono assolutamente felici grazie all’amore ritrovato. Il calciatore 32enne pubblica alcune foto sul suo profilo social che raccontano la sua gioia nell’essere nuovamente in famiglia con l’ex velina accanto e il figlio Maddox. I tre in spiaggia sono tutti coccole e intimità. Scatta anche il bacio tra lo sportivo e la moglie 33enne, a testimonianza che la crisi è ormai alle spalle. L’estate 2019 regala un ennesimo ‘happy end’.

Amore ritrovato e tanta voglia di stare insieme. Nonostante il campionato sia iniziato (e Kevin Prince Boateng abbia pure segnato un gran gol nella sfida di sabato scorso contro il Napoli persa dalla Fiorentina, la nuova squadra dove si è accasato), toccata e fuga al mare per la coppia e il figlioletto. Per Melissa Satta e il centrocampista non esistono ostacoli per prendere un po’ di sole nell’amata Sardegna, tanto c’è il volo privato a risolvere il problema degli spostamenti.

E’ tutto meraviglioso. Boateng ne è consapevole e a chi gli domanda della crisi, replica “Non date retta a tutto quello che scrivono”, come ha fatto intervistato da La Nazione, dimenticando, però, che a parlare di addio era stata proprio la sua dolce metà. Melissa lo scorso 1 maggio a Chi aveva detto: “Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi sì, siamo in serenità. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio”.

E’ tutto alle spalle. Kevin quando ha detto di sì alla Fiorentina, sempre a La Nazione ha sottolineato: “Io sono qui anche per merito di Melissa, potrei dire anche soprattutto, visto che a Firenze e nella Fiorentina mi sto trovando benissimo. Ha avuto una voce importante in capitolo. E’ innamorata della città, la conosce bene, ha fatto il tifo per questa soluzione”. E ora con lei c’è armonia e tranquillità. E anche il loro bimbo di 5 anni non può esserne che contento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2019.