Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono rientrati a Milano da pochi giorni tornati in possesso dell’attrezzatura casalinga per tenersi in forma hanno deciso di iniziare un ciclo di allenamenti da condividere in diretta con i propri follower social. La coppia ha così cominciano a trasmettere live su Instagram le sessioni di fitness quotidiane con cui stanno affrontando la quarantena nel tentativo, al momento riuscito, di non perdere la tonicità fisica che li accompagna da anni. La 34enne e il marito 33enne hanno tantissimi seguaci, lei oltre 4 milioni, lui oltre 3 milioni.

Solo qualche giorno fa, prima del rientro in Italia, la Satta, che con Boateng, fortissimo sportivo di origini ghanesi e tedesche, ha un figlio di 5 anni, Maddox, aveva risposto per le rime ad un follower che l’aveva accusata di essere fuggita dal nostro Paese per la pandemia. “Leggo commenti del tipo: ‘Facile fare una valigia e scappare dall’Italia in Turchia’. Cari signori io non sono scappata dall’Italia. Io ho fatto una valigia che doveva essere di una settimana, ho preso mio figlio e siamo venuti a trovare mio marito e il papà di mio figlio qui a Istanbul dove lui lavora”, aveva scritto su Instagram.

VIDEO

“Sarei dovuta tornare in Italia dopo 7 giorni, purtroppo la situazione si è aggravata e i voli sono stati sospesi. Le scuole erano chiuse. Abbiamo dovuto fare una scelta e quindi abbiamo detto: ‘Teniamo la famiglia unita e stiamo insieme’. Ma è veramente triste che in un momento così difficile, in cui dovremmo essere tutti uniti, si leggano commenti così stupidi”, aveva poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 10/4/2020.