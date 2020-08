Melissa Satta parla di Boateng: ''E' geloso e insicuro, ma non lo cambio come un ferro da stiro''

Lunga intervista concessa da Melissa Satta al settimanale Grazia, la modella e showgirl ha parlato del rapporto ritrovato con il marito Kevin Prince Boateng: ''Non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo''.

Dopo un periodo di separazione durato qualche mese la coppia è tornata insieme: “C’erano state divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità. Non è facile stare insieme, ma non è facile nemmeno stare da soli, né conoscere un’altra persona e ricominciare. Alla fine le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi. Non esiste il matrimonio perfetto. Però non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo. Tenere in piedi una famiglia è un lavoro e richiede molta pazienza. Purtroppo oggi siamo tutti più consumisti ed egoisti, non abbiamo lo spirito di sacrificio che avevano le nostre madri e le nostre nonne”. Melissa ha fatto dei sacrifici per salvare il matrimonio: “Quelli che facciamo un po’ tutte, noi donne, per la famiglia. Ho rinunciato a qualche lavoro, perso qualche opportunità perché non ero al posto giusto al momento giusto. Ho vissuto per due anni a Dusseldorf, ho studiato il tedesco, ho abitato poi a Francoforte, poi in Spagna per seguire lui. Capisco e condivido il continuo bisogno di sfide e stimoli perché sono così anche io”. Nonostante le differenze tra i due, l'amore ha trionfato: “Sì, perché per me il matrimonio è una cosa seria. Io e Kevin siamo cresciuti in due famiglie molto diverse, lui non aveva mai frequentato una ragazza che veniva riconosciuta per strada, lui non era abituato, dava di matto: ‘Ma ti baciano ,ti toccano!”, diceva. Per uno che veniva dalla Germania dove sono tutti riservati, era difficile da capire, ma negli anni lui ha accettato me e il mio desiderio di non rinunciare alla mia autonomia, una cosa che ho messo in chiaro fin dall’inizio”. Durante la crisi, le rispettive famiglie li hanno sostenuti: “Le nostre famiglie e alcuni amici stretti ci hanno consigliati e fatto riflettere. io ho messo da parte i miei rancori. Adesso va tutto bene”.

Melissa confessa di essere cambiata molto negli ultimi anni: “Per me, il tempo delle discoteche è finito. Dai 15 ai 25 anni andavo a ballare tutte le sere, adesso piuttosto corro 10 km. Preferisco una cena con le amiche, al massimo si tira tardi a chiacchierare. Il mio ideale è allenarmi a fine giornata, e anche se sono stanca trovo sempre la forza di farlo perché poi sto bene. E ancora, scusi: se a 34 anni la tua priorità è andare in discoteca, c’è qualcosa che non va”.

Scritto da: La Redazione il 13/8/2020.