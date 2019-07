Melissa Satta e Kevin Prince Boateng con Maddox in vacanza: ritorno di fiamma?

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si fanno vedere nuovamente sul social. Con la showgirl e il calciatore c’è anche Maddox: i tre stanno trascorrendo la vacanza insieme. Ritorno di fiamma o semplici buoni rapporti, sereni e armoniosi, per il bene del loro adorato piccolino?

Non svelano nulla del loro privato. Melissa Satta, reduce da un weekend super mondano a Ibiza, si fa fotografare da Kevin Prince Boateng. Negli scatti che il calciatore condivide nelle sue IG Stories c’è pure Maddox: sono in vacanza in Sardegna e augurano il buongiorno a tutti i fan. Chi li amava in coppia spera nel ritorno di fiamma, anche se la ‘reunion’ potrebbe essere solo un modo intelligente per gestire al meglio il figlio, senza rancori tra mamma e papà.

“Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi sì, siamo in serenità. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio”, ha spiegato Melissa Satta lo scorso maggio a Chi parlando della fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. E ha aggiunto: “Non ho voglia di innamorarmi di nuovo. Amo mio figlio e, ripeto, mi sento, per la prima volta, fidanzata con me stessa”. E’ probabile, perciò, che non ci sia un ritorno di fiamma in atto, ma il piacere di trascorrere la vacanza con Maddox senza alcun attrito.

La 33enne fotografa anche il 32enne e il figlio di 5 anni con indosso lo stesso boxer da mare. Maddox in versione ‘mini me’ è davvero adorabile accanto al padre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2019.