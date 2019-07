Melissa Satta,  Kevin Prince Boateng la ricopre di rose: ritorno di fiamma per la coppia

Melissa Satta riceve una miriade di rose rosse da Kevin Prince Boateng. Condivide la sua felicità, accompagnata da un cuore pulsante nelle sue IG Stories. Il marito le ha mandato i fiori: il ritorno di fiamma la fa esplodere di felicità.

Sembra l’estate degli amori che rinascono, delle crisi che vengono spazzate via. Dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, ecco sopraggiungere quello tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Le rose sono solo l’ultimo segno che il riavvicinamento c’è stato e li ha portati a essere nuovamente una famiglia, con il loro piccolo Maddox di 5 anni.

Dopo i tanti rumors di separazione a dicembre 2018, solo silenzio. L’ex velina 33enne non ha mai voluto ufficializzare la fine dell’unione con lo sportivo 32enne. Lo ha fatto solo a maggio scorso, sottolineando, però, i rapporti sereni. Con il caldo, deve essere tornata la passione. In Sardegna i due sono tornati a farsi vedere insieme in pubblico e sui social. Si sono regalati un appuntamento romantico: una cena per due, con tanto di foto con alle spalle la chiesa in cui si sono sposati.

Tutto deve essere filato nel migliore dei modi possibili. Kevin Prince Boateng è tornato ad allenarsi con la maglia del Sassuolo, ma pure mentre fatica per tornare in forma smagliante, non dimentica di far recapitare un tripudio di rose alla mogliettina: il loro cuore batte d’amore e non si ferma più. E’ un ritorno di fiamma con i fiocchi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/7/2019.