Da quando sono tornati insieme, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono davvero inseparabili. La coppia si è riappacificata all’inizio di quest’estate dopo che alla fine dello scorso anno l’ex velina e il calciatore avevano deciso di separare le loro strade. Ma la passione è tornata più forte di prima. I due hanno postato sui rispettivi profili Instagram lo stesso scatto in cui si mostrano fianco a fianco.

Accanto all’immagine, che li ritrae vestiti in modo casual ma fashion, Kevin ha scritto: “Street Style”. Melissa ha aggiunto solo due emoji. Sotto i commenti di tanti amici, tra cui Marica Pellegrinelli, felici che la 33enne e il 32enne siano tornati insieme.

Kevin, che insieme a Melissa ha avuto 5 anni fa il piccolo Maddox, per riuscire a recuperare il rapporto con lei ha dovuto rinunciare ad alcune offerte lavorative in Germania, suo paese natale, ed è invece approdato alla Fiorentina per rimanere in Italia accanto alla moglie e al figlio.

Scritto da: la Redazione il 14/8/2019.