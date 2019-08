Ha scelto un look che non è passato affatto inosservato. Melissa Satta si è presentata con un un paio di shorts, un top in latex e catenine sul viso alla festa di compleanno di un amico in Costa Smeralda. Un look definito da qualcuno “fetish”. La 33enne si è divertita fino a tarda notte al Just Cavalli di Porto Cervo, dove si è svolto il party di Philippe Renault Jr.

Insieme a Melly, che da qualche mese è tornata a fare coppia fissa con il marito Kevin Prince Boateng, c’erano anche tanti altri personaggi della tv che si sono scatenati a ritmo di musica in una serata che ha ricordato i fasti della Costa Smeralda di qualche decennio fa.

Tra gli altri è arrivata da Formentera anche la migliore amica della Satta, Simona Salvemini. Che ha portato con sé un copricapo indiano. Anche lei per non passare inosservata…

Scritto da: la Redazione il 2/8/2019.