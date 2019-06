Melissa Satta è volata in Sardegna, a casa dalla sua famiglia, con Maddox: la sua vacanza da single è appena iniziata. Ha scelto di stare con i suoi insieme al figlio di 5 anni.

Non parla del suo privato. Dopo l’addio con Kevin Prince Boateng, rivela pochissimo e non lascia spifferi aperti sulle faccende di cuore. Pizzicata in compagnia di Tommy Chiabra, l’ex velina 33enne non replica ai rumors che la vorrebbero ‘in flirt’ con l’ex di Fiammetta Cicogna e non solo. Preferisce raccontare nelle sue IG Stories la vacanza in Sardegna a casa della sua famiglia.

Maddox nella villa dei genitori della showgirl e modella si fa in bagno in piscina, poi si diverte a far volare il drone con lo zio Riccardo, fratello di Melissa Satta. Lei intanto non perde il ritmo e continua ad allenarsi da vera sportiva. Va a correre al mattino presto o al tramonto, evitando le ore più calde della giornata, e assapora il gusto del vento tra i capelli: è un’esperta runner.

La vacanza in Sardegna a casa della sua famiglia è appena iniziata. Maddox sta sempre al suo fianco. Melissa Satta adora fare la mamma, senza dimenticare gli impegni professionali e la mondanità. In Costa Smeralda si sente a casa. Senza Boateng accanto, ha ripreso in mano i fili della sua esistenza e va avanti da sola.