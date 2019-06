Melissa Satta torna dalla Sardegna e con Marica Pellegrinelli è protagonista a Firenze al Pitti Bimbo. La showgirl e la modella sono testimonial d’eccezione. Look incantevoli per le due, che incantano e catturano i riflettori. Prestano il loro volto al progetto a sostegno della Andrea Bocelli Foundation voluto dalla maison di alta gioielleria e orologeria svizzera Chopard, per la ricostruzione della scuola di Muccia dopo il terremoto delle Marche.

A Firenze, in Fortezza da Basso, il prestigioso brand di alta gioielleria in collaborazione con la Fondazione Andrea Bocelli inaugura la mostra fotografica Muccia: The New School of Tomorrow - "Empowering People and Communities”, una raccolta di immagini e suggestioni che raccontano il percorso che ha portato alla ricostruzione della scuola primaria e dell’infanzia “E. De Amicis” di Muccia, distrutta dal terremoto del 2016. Il marchio ha sostenuto il progetto ideato e promosso dalla fondazione con una donazione. Melissa Satta e Marica Pellegrinelli sono felici di dare il loro sostegno ed essere state scelte come volti dell’iniziativa. Le due sono splendide e in formissima.

VIDEO

Abito Missoni per la 31enne, moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, vestito chic con trasparenze di Philosophy by Lorenzo Serafini per la 33enne ex velina madre di Maddox. Melissa Satta e Marica Pellegrinelli sono strepitose.

Dopo l’evento al Pitti Bimbo a Fortezza da Basso l’appuntamento con la mondanità non si esaurisce a Firenze. Melissa e Marica tornano in hotel e si cambiano. Per i nuovi look scelgono sempre gli stessi stilisti. L’ex stella di Tiki Taka stavolta è molto rock e scopre le gambe, la top model, invece, con un abito lungo color acqua marina monospalla è sognante come una vera principessa.

La Satta e la Pellegrinelli vanno al party a Villa Cora dove gustano prelibate pietanze al buffet e si divertono un mondo. Un grande feeling le unisce e le fa stare bene l’una accanto all’altra. La serata trascorre velocemente, sono quando è davvero tardi tornano in albergo, tra risate e battute a non finire.