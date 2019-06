Melissa Satta, 33 anni, nel fine settimana è andata a Piacenza per festeggiare il matrimonio di una cara amica. L'ex signora Boateng era infatti tra gli ospiti che hanno brindato alle nozze di Gloria Patrizi, ex di Massimiliano Allegri, con l'imprenditore Filippo Braghieri. Melissa per l'occasione ha scelto un look raffinato ed elegante.

Melissa sul social posta alcuni scatti che la mostrano nella location del matrimonio. L'ex velina ha voluto sfoggiare un look semplice ma curato con pantaloni blu, top e giacca dello stesso colore. La Satta è apparsa in splendida forma a Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, dove sono state celebrate le nozze. Naturalmente alla cerimonia è arrivata da sola. Melissa da quando è finito il matrimonio con Kevin Prince Boateng, papà del suo piccolo Maddox, è ufficialmente single. Tra gli altri ospiti anche Riccardo Montolivo con la moglie Cristina De Pin.

Melissa Satta, in attesa di partire per le vacanze estive, ha così brindato al matrimonio della sua amica Gloria Patrizi con Filippo Braghieri. La showgirl ha optato per un look elegante che le stava d'incanto. Con un fisico come il suo può permettersi davvero di indossare qualsiasi cosa.