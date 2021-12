Melissa Satta, amore a gonfie vele con Mattia Rivetti: i due a cena a casa di amici, foto

Melissa Satta sorride accanto a Mattia Rivetti, la showgirl 35enne è felice accanto all’imprenditore 34enne nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell'azienda Stone Island venduta poi a Moncler. L’amore va a gonfie vele. I due, usciti allo scoperto ad agosto scorso con la loro relazione, si divertono a casa di amici, insieme ad altri famosi a cena celebrano i venti anni di matrimonio di Philippe Renault Jr. e Samantha Crippa, a cui la coppia è molto legata.

Melissa e Mattia posano in alcune foto di gruppo che Renault condivide sul social insieme a Giorgia Palmas e il marito Filippo Magnini. Alla serata speciale ci sono anche Juliana Moreira con Edoardo Stoppa e altre persone care al manager.

Melissa ha legato i lunghi capelli in una coda bassa, è talmente in simbiosi col nuovo compagno che è vestita come lui: entrambi indossano un maglioncino girocollo nero e pantaloni sempre black.

Questo 2021 si è rivelato un anno speciale per l’ex velina di Striscia la Notizia, ex moglie di Kevin Prince Boateng e mamma di Maddox, 7 anni: nella sua vita è tornato l’amore. Non solo, ha appena concluso la sua esperienza da conduttrice alla guida del talent show Missione Beauty, su Rai Due. Continua invece il suo impegno con Sky, è diventata il volto di Sky Sport accanto a Fabio Caressa ed è al timone pure di Goal Deejay, programma che chiude, mostrando i più bei gol realizzati, la tre giorni di coppe europee. “Non posso chiedere di più. Questo è stato un anno stupendo. Ho tanti impegni, non voglio chiedere altro”, ha confessato recentemente a Blogo.

