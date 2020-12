Melissa Satta si prepara al Natale, ma di Boateng nessuna traccia

Melissa Satta si prepara al Natale. La bella ex velina posa accanto all’abete tutto addobbato per le feste: l’albero è bellissimo, pieno di palline, peluche a forma di Santa Claus o pupazzi di neve, e anche un cuore con sopra scritto il nome del figlioletto Maddox, 6 anni. La showgirl 34enne sorride raggiante, ma di Boateng ancora nessuna traccia…

“Manca davvero poco a Natale. Creando insieme nuove tradizioni, noi siamo pronti a festeggiare e voi?”, scrive Melissa Satta. Del suo privato non parla, non dice nulla.

Per alcuni media per la Satta e Boateng sarebbero arrivati i titoli di coda: la crisi sarebbe insanabile. L’ultima foto che li ritrae insieme è stata pubblicata sui profili di entrambi lo scorso 19 agosto. “Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui è per sempre”, scriveva il calciatore. Poi sulla coppia è calato il silenzio.

Il settimanale Chi lo scorso ottobre sui due scriveva: “La crisi non è rientrata nonostante lui abbia provato ogni mossa per riconquistarla”. Boateng non smentisce, la Satta pure. Melissa si prepara alle prossime festività cercando di pensare solo al piccolo di casa, che adora più della sua stessa vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2020.