Melissa Satta, Natale sobrio in famiglia col nuovo fidanzato e il figlio: foto

Melissa Satta si gode con tanta gioia il suo Natale sobrio, trascorso rigorosamente in famiglia con nuovo fidanzato e il figlio Maddox accanto. La showgirl è felice insieme a Mattia Rivetti, la sua cara mamma, Mariangela Muzzu, e i fratelli, Maximilian e il maggiore, Riccardo.

L’ex velina non vola via dall’Italia per una vacanza romantica, preferisce il calore di casa. Melissa è legatissima ai fratelli, di loro in passato ha detto: “Tutti e due hanno sempre saputo appoggiarmi nei momenti difficili. Anche se io sono andata presto via di casa, con loro mi sono sempre sentita spesso. Considero la loro opinione e la loro approvazione molto importante nelle cose che faccio. Anche quando a volte capita di avere opinioni diverse. Qualche discussione non manca, ma poi è bellissimo fare la pace”.

La 35enne sorride nella foto di gruppo sul social insieme alla famiglia. Mattia è al suo fianco con il volto illuminato. C’è anche Maddox, 7 anni, che pare proprio aver instaurato un ottimo rapporto col nuovo compagno della mamma, imprenditore 34enne nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell'azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Mattia ha saputo conquistare tutti.

Scritto da: la Redazione il 27/12/2021.