Tra gli ospiti della Fashion Week di New York, una delle più importanti del mondo insieme a quella di Milano e a quella di Parigi, c’era anche Melissa Satta. L’ex velina è volata nella Grande Mela per partecipare ad alcuni eventi e non ha di certo sfigurato accanto alle tante celebrità internazionali che in questi giorni vanno e vengono per le vie di Manhattan.

Tra le foto condivise sul profilo Instagram di Melissa, anche una che la ritrae con un look serale molto chic. Sotto la luna a due passi da Central Park, Melly ha sfoggiato un pantalone e una giacca bianchi, coordinati a maglia, borsa e scarpa nere.

Da qualche mese la Satta è tornata a sorridere accanto al marito Kevin Prince Boateng. Dopo un breve allontanamento durato per tutto l’inverno, i due sono tornati a fare coppia fissa dall’inizio dell’estate. Il calciatore ha anche rinunciato ad una ghiotta offerta di lavoro in Germania per rimanere accanto a Melissa e a loro figlio Maddox. Da qualche settimana indossa infatti la maglia della Fiorentina.

Scritto da: la Redazione il 10/9/2019.