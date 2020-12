Melissa Satta, nuovo tatuaggio dopo addio a Boateng: eccolo

Melissa Satta dopo aver ufficializzato l’addio con Kevin Prince Boateng, ha deciso di farsi un regalo, un nuovo tatuaggio. L’ex velina 34enne si è regalata un tattoo sul piede destro, si è fatta incidere sulla pelle una tigre.

Il felino in qualche modo la rappresenta: è pronta a lottare per riprendersi la sua vita e, nel caso ce ne fosse bisogno, anche a tirar fuori le unghie per difendere i suoi principi, il suo privato e la sua famiglia.

VIDEO

Melissa desidera stare accanto, presente più che mai, al figlio di 6 anni Maddox. Il suo sarà un Natale da mamma single, ma tenendo sempre ben in primo piano gli interessi del bimbo, lo stesso farà il calciatore, come sottolinea la Satta stessa nel post in cui annuncia che il suo matrimonio è finito per sempre: “Rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox’.

Tatuarsi una tigre significa potere, forza, sensualità, passione, ferocia e bellezza. Melissa Satta rinasce, un po’ più matura, più consapevole, ma speranzosa nel futuro. Un’unione che si spezza è sicuramente dolorosa, tutto si supera però. Si va avanti pensando ai propri affetti, al lavoro e alla crescita personale, con la consapevolezza che il bene rimane, al di là dei dissapori e delle separazioni, soprattutto quando c’è un bimbo da crescere e far diventare un meraviglioso uomo, circondato da calore, affetto e comprensione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2020.