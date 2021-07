Melissa Satta paparazzata con Mattia Rivetti: foto

Melissa Satta si gode la sua vacanza in Sardegna, la ‘sua’ isola, insieme alla madre Mariangela, al figlioletto Maddox e ai fratelli. L’ex velina 35enne a Porto Cervo è stata paparazzata insieme a Mattia Rivetti da Chi. Il settimanale indica l’imprenditore 34enne come suo fidanzato: sarebbero i primi scatti di coppia che immortalano i due in quella che viene definita dal giornale come la “prima uscita ufficiale, in famiglia”.

Stando a quel che racconta Chi Melissa e Mattia si frequenterebbero dallo scorso gennaio. Lui è il nipote del fondatore della Sportswear Company, che include il brand Stone Island, società da poco passata a Moncler. Sarebbe stato Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel, grande amico della Satta, intima pure della moglie Arianna, a farli conoscere.

Stando sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Mattia in Sardegna avrebbe conosciuto anche il figlio di 7 anni che la showgirl ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, ora tornato in Germania a giocare, e le amiche più care della fidanzata. Il loro legame sentimentale sarebbe vivo, ma, come scrive il giornale, Melissa, donna molto gelosa del suo privato, di sani principi e amante della famiglia, starebbe andando molto cauta nel vivere questa relazione, che però le avrebbe fatto tornare il batticuore.

Scritto da: La Redazione il 7/7/2021.