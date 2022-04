Melissa Satta, Pasqua in Marocco con il fidanzato Mattia Rivetti: foto

Melissa Satta è volata in Marocco per Pasqua, vacanza romantica a Marrakech per l’ex velina 36enne: insieme a lei il fidanzato Mattia Rivetti, il figlio Maddox e una coppia di carissimi amici, l’imprenditore Renzo Rosso, fondatore del brand Diesel, 66 anni, e la moglie Arianna Alessi, 46 anni, con la loro bambina.

La showgirl sul social condivide foto e brevi video dei giorni spensierati nella città imperiale del Marocco Occidentale, importante centro economico ricco di moschee, palazzi e giardini.

Serena, sorridente, felice, la Satta, in pausa momentanea dagli impegni tv su Sky, si è goduta appieno l’atmosfera affascinante del posto, visitando i souk in cui si vendono stoffe, ceramiche e gioielli insieme all’uomo che l’ha ormai conquistata e il resto della compagnia.

Melissa con il nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell'azienda Stone Island venduta poi a Moncler è in grande sintonia. Il volto radioso che esprime il sentimento che li lega lo testimonia.

“Non viviamo ancora insieme io e lui. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta. Non è stata una pazzia da ragazzini, ma una conoscenza consapevole e matura. Se voglio diventare di nuovo mamma? Ma certo, lo voglio sicuramente anche per Maddox”, ha detto recentemente a F. Melissa Satta dall’ex marito Kevin Prince Boateng ha avuto il suo unico bambino che ha appena compiuto 8 anni.

Scritto da: la Redazione il 19/4/2022.